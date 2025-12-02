Garlasco, le foto inedite di Sempio appena dopo il delitto | L'ex Procuratore Venditti al Tg5: "Le accuse di corruzione? Ridicole e infondate"

Dottor Venditti, Lei ha vinto tre ricorsi. Il Tribunale del riesame ha detto non ci sono indizi contro di lei però la Procura insiste che farà ricorso in Cassazione...

"Io non ho vinto niente, ha vinto la giustizia. Io avevo diritto di ricorrere a riesame, qualcuno dice che non dovevo farlo, che dovevo mostrare il contenuto di quello che era stato sequestrato. Ribadisco che questo è un diritto dell'indagato, è un mio diritto che ho esercitato ed era uno strumento per poter avere il pronunciamento da parte di un giudice che c'è stato per ben tre volte".