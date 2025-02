G7 Ucraina, l'Italia tiene il punto

"L'Italia c'è stata in questi tre anni difficili e ci sarà, insieme al resto d'Europa e dell'occidente, per un futuro di sovranità, prosperità e soprattutto di libertà". Davanti agli altri leader del G7 Meloni ha ribadito questo impegno. Mattarella ribadisce con forza la 'brutale aggressione' all'Ucraina da parte della Russia e auspica la ricerca di un "rapido avvio di colloqui affinché le due parti pervengano alla definizione di una pace giusta, in linea con i principi dell'Onu, garantita da efficaci misure di sicurezza che la rendano effettiva e definitiva". Trump elogia Meloni: "È una grande leader", ha detto, sottolineando che l'Italia è un alleato "molto importante" per gli Stati Uniti.