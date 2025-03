Fuochi d'artificio illegali per la "regina delle pannocchie", Rita De Crescenzo nella bufera

Mucella, la tiktoker famosa per il suo chioschetto ambulante di pannocchie nei Quartieri Spagnoli, ha festeggiato il compleanno con un grande spettacolo pirotecnico illegale, insieme all'influencer Rita De Crescenzo. L'evento ha suscitato indignazione, con molte segnalazioni al deputato Francesco Emilio Borrelli, che denuncia come queste figure, nonostante precedenti e attività illecite, vengano premiate con celebrità e spazio nei media. "Napoli - afferma Borrelli - non può essere associata a tale degrado, mentre i cittadini rispettosi delle regole continuano a subire illegalità e prepotenza".