Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mastergame
ASPETTANDO L'ESORDIO

Full Circle ci porta alla scoperta di Skate

Uno sguardo alle caratteristiche della versione in accesso anticipato del nuovo gioco di skateboard di Electronic Arts.

28 Ago 2025 - 12:26
11:47 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri