Francia, rapimenti e riscatti in bitcoin

Aumentano le richieste di riscatto in bitcoin. In Francia il ministro dell'interno denuncia un aumento dei sequestri di persona che hanno per bersaglio ricchi imprenditori e influencer del settore delle criptovalute. Almeno 10 i casi da dicembre. L'ultimo quello del miliardario Balland rapito nella sua villa insieme alla moglie e liberato dai reparti speciali della gendarmeria