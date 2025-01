Francia, il gioco da tavola sulla mafia vince un premio

Forza Italia ha chiesto l'intervento del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, contro il gioco da tavolo "La Famiglia - The Great Mafia War", vincitore del Premio As d'Or 2024 in Francia. Il gioco, prodotto dalla tedesca Boardgame Atelier, simula la guerra di mafia degli anni '80 in Sicilia e permette ai giocatori di competere per il "controllo dei mandamenti" delle famiglie mafiose siciliane, utilizzando autobombe, uccisioni, laboratori per la droga e il contrabbando. Recentemente tradotto in italiano, il gioco è stato distribuito su diverse piattaforme online.