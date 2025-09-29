Logo Tgcom24
giovedì a gaza

Flotilla, mercoledì le imbarcazioni entreranno nella zona a rischio

La fregata Alpino,"che ora"segue a distanza il gruppo di navi, si fermerà a circa 100 miglia dalle coste palestinesi

di Alessandro Tallarida
29 Set 2025 - 18:44
Mercoledì le 41 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla che navigano verso Gaza dovrebbero entrare nella zona ad alto rischio, in quel tratto di mare, di acque internazionali, in cui le precedenti missioni erano state intercettate dall'esercito israeliano, che avrebbe ricevuto l'ordine di "non usare forza letale". Ma oltre quella linea rossa la Flotilla sarà sola, senza l'assistenza delle navi militari. 

