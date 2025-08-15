Fiuto da record per Tim e Jess: così due orsi trovano "dolcetti" nascosti

Altro che segugi! In natura, il vero re del fiuto è l’orso bruno, capace di percepire odori a distanze incredibili grazie a un olfatto che, secondo gli esperti, è circa 75 volte più sviluppato rispetto a quello umano. Questo superpotere sensoriale lo rende un vero e proprio “detective” dei boschi: riesce a fiutare cibo, altri animali e persino tracce impercettibili nell’aria anche a chilometri di distanza. Proprio per stimolare questa incredibile dote, il Brookfield Zoo di Chicago ha organizzato un'attività speciale per due orsi, i fratelli Tim e Jess, in occasione del loro compleanno: "dolcetti" nascosti in una torta di cartapesta colorata, che i due hanno dovuto “stanare” con il solo aiuto del loro potentissimo fiuto.