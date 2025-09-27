Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Video
A TELESE MARE

Festa di Forza Italia, Bernini: "Le proteste hanno superato il limite"

"Stiamo vivendo tempi difficili, tempi difficili e molto sottovalutati da chi usa la protesta per attaccare il governo" ha detto dal palco la ministra

di Enrico Laurelli
27 Set 2025 - 18:55
01:31 

Alla festa di Forza Italia oggi la ministra dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini, ha parlato delle occupazioni nelle università e ribadito che chiederà i danni: "Stiamo vivendo tempi difficili, tempi difficili e molto sottovalutati da chi usa la protesta per attaccare il governo, senza rendersi conto che sta mettendo a rischio vite umane e dinamiche internazionali. Le proteste hanno superato il limite, siamo fuori dal perimetro democratico". 

video tg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri