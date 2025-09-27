Festa di Forza Italia, Bernini: "Le proteste hanno superato il limite"

Alla festa di Forza Italia oggi la ministra dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini, ha parlato delle occupazioni nelle università e ribadito che chiederà i danni: "Stiamo vivendo tempi difficili, tempi difficili e molto sottovalutati da chi usa la protesta per attaccare il governo, senza rendersi conto che sta mettendo a rischio vite umane e dinamiche internazionali. Le proteste hanno superato il limite, siamo fuori dal perimetro democratico".