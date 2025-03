Evasione di massa dal carcere di Kutacane, in Indonesia. Diversi video apparsi sui social mostrano i detenuti fuggire dalla prigione. Le persone evase sono state 53: 21 sono già state riacciuffate, le altre 32 sono ancora in fuga. L'evasione sarebbe legata al sovraffollamento del carcere: costruito per 100 detenuti, oggi ne ospita oltre 360.