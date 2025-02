Ettore Rosato (Azione) a Tgcom24: "La pace giusta richiede sostegno all'Ucraina"

Gli ucraini sono "un popolo che non si arrende e combatte per la sua libertà con la consapevolezza che vorrebbe finire subito la guerra", dice Ettore Rosato - Vice segretario di Azione - a Tgcom24. Rosato è di ritorno da un viaggio in Ucraina con il leader di Azione, Carlo Calenda, effettuato in occasione del terzo anniversario dello scoppio della guerra con la Russia. Quanto all'intervento degli Usa nelle trattative di pace, Rosato afferma: "Il popolo ucraino si sente abbandonato e tradito da Trump". E aggiunge: "Spetta a noi europei non abbandonarli perché una pace giusta passa necessariamente per il sostegno all'Ucraina".