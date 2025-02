Esposto dei Servizi segreti contro Lo Voi: "Diffuse carte riservate"

Toccherà al procuratore di Perugia Raffaele Cantone valutare se il suo collega di Roma, Francesco Lo Voi, ha violato la legge diffondendo un documento riservato dell'Aisi. Sul tavolo di Cantone è arrivato infatti oggi un esposto presentato dal Dis, il Dipartimento che coordina le agenzie di intelligence in cui si segnala l'ipotesi di violazione della legge sui servizi da parte della Procura della Capitale: non avrebbe adottato le cautele necessarie per evitare l'indebita diffusione di informative riservate.