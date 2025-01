I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per cercare eventuale dispersi tra le macerie della palazzina di tre piani crollata per un'esplosione nel rione San Giovanni Galermo di Catania. Su X (ex Twitter) i pompieri hanno fatto sapere che non è stato trovato nessuno, ma "l'intervento prosegue per escludere la presenza di eventuali persone coinvolte non segnalate".