L'inchiesta del Tg4, la denuncia dalle Tremiti: "Siamo disagiati, qui puoi anche morire"

Isole Tremiti, uno dei tanti paradisi italiani semi disabitati d'inverno e presi d'assalto dai turisti d'estate. Nell'arcipelago pugliese, parte del Parco Nazionale del Gargano, risiedono 480 abitanti, che scendono a una cinquantina d’inverno, perché la maggior parte va a vivere nella più servita Termoli. D'estate invece si sfiorano le 5000 presenze al giorno. La regione Puglia ha quindi rafforzato i servizi sanitari per l'estate, garantendo assistenza h 24.

Ma il pronto soccorso è solo a San Domino, la più grande e popolosa delle due isole abitate. San Nicola, sede del comune e di monumenti storici, non ha alcun collegamento garantito via mare che permetta di raggiungerlo. Sono solo tre minuti di barca, ma chi sta male deve affidarsi al buon cuore di privati e operatori turistici che offrono passaggi in via ufficiosa e rischiando conseguenze legali se le cose vanno male.

