Elisabetta Belloni ha detto addio alla direzione dell'intelligence italiana. Incarico che le era stato affidato dall'ex premier Draghi riconfermato con piena fiducia dall'attuale governo. "Ho maturato questa decisione ma non ho altri incarichi", scrive la responsabile degli 007. La vice Guidi, il prefetto di Roma e il generale Figliuolo tra in nomi in corsa per la successione