nella zona di Lanzada

Elicottero precipita in Valtellina, tutti illesi i 4 occupanti

L'incidente è avvenuto"nella zona di Lanzada, in provincia di Sondrio

di Stella Carrara
04 Dic 2025 - 13:30
01:31 

Stava sorvolando la zona di Lanzada, in Valtellina, quando un elicottero ha speronato una roccia ed è precipitato, in una zona molta impervia, al confine con la svizzera. A bordo quattro passeggeri, operai e tecnici, che sono stati estratti vivi, anche se feriti. Alcuni testimoni hanno assistito all'incidente e hanno dato l'allarme. Il velivolo era impegnato nei lavori di ripristino della frana caduta a Lanzada il 12 novembre scorso, quando tremila metri cubi di terreno erano caduti dalla montagna e avevano distrutto la strada. Durante il sorvolo si sarebbe avvicinato troppo alla superficie e avrebbe urtato uno sperone di roccia, poi sarebbe caduto.subito è scattato l’intervento dei vigili del fuoco. 

 