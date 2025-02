In caso di nuove pandemie, eventuali restrizioni della libertà possono essere disposte solo con "leggi o atti aventi forza di legge", come i decreti legge del governo, e non con "atti amministrativi" come i dpcm. E i vaccini non vanno considerati gli "unici strumenti" di cura. Lo stabilisce il nuovo piano pandemico inviato dal Ministero della Salute alle Regioni.