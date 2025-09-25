Logo Tgcom24
A VOLTE RITORNANO

Dynasty Warriors 3 torna con una riedizione

Koei Tecmo svela la versione Complete Edition Remastered, che arriverà su console il 19 marzo 2026.

25 Set 2025 - 09:11
