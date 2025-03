Almeno sette persone sono morte in Ucraina dopo che la Russia ha lanciato, nella notte, una raffica di droni, 147, su tutto il Paese che hanno provocato incendi in diverse zone. I vigili del fuoco sono al lavoro da ore per spegnere le fiamme che si sono propagate nei magazzini di una struttura agricola nel distretto di Kupyansk, nella regione di Kharkiv.