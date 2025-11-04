Dramma ai Fori Imperiali: soccorritori al lavoro per 11 ore, operaio muore dopo il salvataggio

Roma sotto shock per il drammatico incidente avvenuto nel cuore della città. Parte della Torre dei Conti, storico monumento medievale ai Fori Imperiali, è crollata durante lavori di restauro. Sotto le macerie è rimasto intrappolato un operaio di 66 anni, impegnato nel cantiere. Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta per oltre undici ore, in condizioni difficili e con il rischio di nuovi cedimenti. Alla fine, l'uomo è stato estratto vivo tra gli applausi dei presenti, ma le sue condizioni erano gravissime. Trasportato d'urgenza in ospedale, è deceduto poco dopo.