Tragedia a Roma

Dramma ai Fori Imperiali: soccorritori al lavoro per 11 ore, operaio muore dopo il salvataggio

Il crollo della Torre dei Conti trasforma un intervento di speranza in un epilogo di dolore

04 Nov 2025 - 10:31
01:55 

Roma sotto shock per il drammatico incidente avvenuto nel cuore della città. Parte della Torre dei Conti, storico monumento medievale ai Fori Imperiali, è crollata durante lavori di restauro. Sotto le macerie è rimasto intrappolato un operaio di 66 anni, impegnato nel cantiere. Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta per oltre undici ore, in condizioni difficili e con il rischio di nuovi cedimenti. Alla fine, l'uomo è stato estratto vivo tra gli applausi dei presenti, ma le sue condizioni erano gravissime. Trasportato d'urgenza in ospedale, è deceduto poco dopo.