Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mastergame
RITORNO AL PASSATO

Dragon Quest VII Reimagined arriva a febbraio

Il remake dello storico gioco di ruolo si mostra durante l'evento State of Play Japan.

12 Nov 2025 - 09:15
01:35 