Dopo Roccaraso Ovindoli: ecco la nuova meta dell'influencer napoletana

"No, a Roccaraso non ci sarò ma ci sarà una sorpresa tra qualche giorno. E poi puntiamo a Ovindoli". Così, in un'intervista al quotidiano Il Centro, l'influencer napoletana Rita De Crescenzo annuncia il suo prossimo "obiettivo", dopo aver attirato l'attenzione mediatica con la sua recente visita a Roccaraso che avrebbe scatenato l'invasione turistica dei giorni scorsi. "Senza di me niente invasione", dice in tono provocatorio. "Il sindaco si deve preparare questa volta", aggiunge De Crescenzo.