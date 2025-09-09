Logo Tgcom24
A Salerno

Don Roberto, il prete star ma senza social

Un prete senza filtri, perché filtra tutto attraverso la fede

di Dario Vito
09 Set 2025 - 19:42
01:29 

Don Roberto Faccenda, parroco di diversi comuni del Salernitano, è considerato il prete di tutti. Il motivo? Le sue omelie sono diventate il pane quotidiano per i social, anche quelle celebrate nei momenti più tristi.

video tg

