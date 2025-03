Per l'opposizione le somme stanziate sono insufficienti, per la maggioranza è una risposta tempestiva ai bisogni delle persone. Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri aiuterà le famiglie con i redditi medio-bassi, ma anche le imprese introducendo una serie di misure straordinarie per contrastare il caro bollette con un investimento complessivo di tre miliardi di euro.