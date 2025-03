Disastro ferroviario in Grecia nel 2023, scontri tra polizia e manifestanti ad Atene

Scontri tra manifestanti e polizia in tenuta antisommossa fuori dal parlamento greco: la protesta chiedeva che i politici siano ritenuti responsabili di un disastro ferroviario del 2023 che ha causato 57 vittime. Decine di giovani hanno dato fuoco ai bidoni della spazzatura in piazza Syntagma, nel centro di Atene, e la polizia in tenuta ha risposto con gas lacrimogeni e cariche con i manganelli. Gli scontri violenti sono scoppiati poche ore dopo che i partiti di opposizione hanno sfidato il governo di centrodestra greco con una mozione di sfiducia in parlamento.