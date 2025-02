Disabile dal 2011 e intrappolato in casa: senza lavori non può neanche usare il bagno

Il 1 gennaio 2011 è stato investito da un'auto. Dopo il coma e due anni di ospedali, Orazio è disabile e vive su una sedia a rotelle. La sua nuova vita nelle Torri Bianche del Gratosoglio, periferia di Milano, è resa difficile dalle barriere architettoniche. Da 14 anni non può entrare in bagno e ha bisogno dell'assistenza continua della moglie. Per questo chiede di poter ristrutturare gli spazi di casa, per riuscire a spostarsi senza rimanere intrappolato. La sua richiesta è sempre rimasta senza risposta.