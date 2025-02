Dimissioni sindaco di Paestum (Salerno), Mastella:""Forma barbarica di vivere la vita giudiziaria"

"Se l'avversario è sotto inchiesta tutti ad attaccare l'avversario, l'amico viene salvaguardato, l'avversario viene messo in contumelia. È una forma barbarica di vivere la vita giudiziaria italiana". Commenta così, Clemente Mastella, la vicenda giudiziaria che ha spinto alle dimissioni il sindaco di Capaccio Paestum (Salerno). "Occorre voler trovare una strategia condivisa, altrimenti c'è il prevaricare di un potere rispetto a un altro e la giustizia finisce per avere la meglio sulla politica come tale".