Difesa, il piano italiano per l'esercito: arruolare fino a 40mila militari in più

Prima il vertice dei capi di Stato maggiore, poi quello dei ministri della Difesa. Martedì il generale Portolano sarà a Parigi per discutere della cosiddetta "coalizione dei volenterosi" che l'Eliseo vuole schierare in Ucraina dopo la firma della pace con la Russia. Ma la decisione è politica. Il ministro Crosetto, atteso mercoledì in Francia, si confronterà con il premier Meloni. La Difesa, intanto, è al lavoro su un nuovo piano di sicurezza nazionale da sottoporre al voto del parlamento. L'indicazione sarebbe arrivata proprio dal ministro Crosetto. Il progetto allo studio prevederebbe un incremento di 30/40mila militari in più. Effettivi, non riservisti. Un progetto di rafforzamento dell'esercito che però implicherebbe tempi lunghi, tra i 5 e gli 8 anni.