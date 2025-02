Dentisti contro la violenza sulle donne

L'intesa con il ministero nasce da un percorso iniziato nel 2015 e coinvolge oltre 28mila dentisti per la tutela delle donne in difficoltà che spesso per paura, vergogna, dipendenza economica, non hanno il coraggio di denunciare. È in questi casi che entrerà in gioco il dentista nel suo ruolo di sentinella e lo farà raccogliendo foto, radiografie che possano poi servire come prove. Il suo compito sarà anche quello di counselor in grado di mettere in contatto le vittime con i centri specializzati o con il numero antiviolenza 1522.