Delitto di Garlasco, Garofano: reperti in casa Poggi sono in buone condizioni

Sono in "buone condizioni" i reperti sequestrati nella villetta di Garlasco in cui il 13 agosto 2007 è stata uccisa Chiara Poggi. Lo ha affermato Luciano Garofano, l'ex comandante dei Ris attualmente consulente di Andrea Sempio, l'unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto della 26enne. "Erano in buone condizioni, tanto che si è provveduto alla tamponatura", ha aggiunto uscendo dagli uffici della Questura di Milano dove si sta svolgendo l'incidente probatorio disposto dalla gip di Pavia Daniela Garlaschelli.