Decreto Ncc, Aloisi a Tgcom24: "Plateale incostituzionalità, erano a rischio 30mila imprese"

"La decisione del Tar è ciò che doveva essere, siamo stupiti che il Mit dica di andare avanti, significa che il ministero non riconosce l'istituzionalità del tribunale", così Giulio Aloisi, noleggiatore e dirigente di Anitrav-NCC, a Tgcom24 sull'ordinanza dei giudici che in parte bocciano il decreto del governo sulle misure introdotte per regolamentare il servizio di noleggio con conducente.