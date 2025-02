Pronto il decreto del governo, dal valore di 3 miliardi di euro, per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare il caro energia. Il provvedimento, che destinerà 1 miliardo e 700 milioni circa alle famiglie in difficoltà e la rimanente parte alle imprese energivore e alle Pmi, prevede anche il monitoraggio delle offerte degli operatori e un rafforzamento delle sanzioni per chi specula.