Dazi, Trump attacca l'Ue: "Trattati peggio dagli alleati che dai nemici"

Donald Trump annuncia dazi reciproci tra Usa e gli altri Paesi, compresi quelli europei. "Chi ci tassa verrà tassato, l'Ue è brutale nei rapporti commerciali: veniamo trattati peggio dagli alleati che dai nemici"è l'attacco dell'inquilino della Casa Bianca. Washington alza il tiro tanto da considerare l'Iva applicata all'interno dell'Unione al pari di una tariffa doganale alla quale rispondere con il pugno duro. Le misure dovrebbero scattare a partire dal 2 di aprile, come confermato dal ministro del Commercio americano e non toccheranno solo acciaio e alluminio, come anticipato negli scorsi giorni, ma anche ad esempio automobili e farmaceutica.