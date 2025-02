Dazi, in Ue il premier Meloni detta la linea: "No al muro contro muro"

Evitare il muro contro il muro, tenere aperto il dialogo. Nel vertice straordinario tenutosi a Bruxelles, Giorgia Meloni invita gli altri leader ue a non cercare lo strappo con Washington. La guerra dei dazi fa male a tutti è l'opinione condivisa. Ma se da Macron a Olaf Scholz, almeno a parole, si promettono risposte dure alle possibili mosse di Donald Trump, la presidente del consiglio preferisce smorzare i toni. Palazzo Chigi lavora per riportare al tavolo della trattativa ursula Von der Leyen, fin qui esclusa dal nuovo inquilino della Casa Bianca. Nonostante il fastidio di Parigi e Berlino, la presidente della Commissione promuove la linea meloni e dà il via libera alla premier per favorire un avvicinamento con l'altra sponda dell'Atlantico anche perché' sono tante le partite aperte tra Roma e Bruxelles, a partire dal piano sull'immigrazione