Mondo
Le curiosità

Dalle espressioni di Putin ai pasti serviti: le note di colore del vertice in Alaska

Per studiare tutti i minimi particolari del summit sono stati scomodati anche studiosi del comportamento

di Adele Costantini
16 Ago 2025 - 13:01
01:33 

Dalle espressioni variopinte di Putin ai pasti serviti. Il vertice in Alaska passerà alla storia anche per le note di colore che lo hanno caratterizzato. Si comincia a tavola con il pollo alla Kiev offerto ai giornalisti russi in volo verso Anchorage. La pietanza ovviamente è finita subito in pasto al Web, e i reporter a bordo l'hanno presa ironicamente come "un buon segno per i negoziati".

Stessa sarcastica iniziativa quella del ministro degli Esteri russo Lavrov, che alla viglia dell’incontro ha sfoggiato una maglia con la scritta Cccp, l'acronimo in cirillico dell'Unione Sovietica. Per gli analisti un modo per ribadire la sua visione imperialista. Sul mercato vale quasi 100 euro.

Per studiare tutti i minimi particolari del vertice sono stati scomodati anche studiosi del comportamento.

