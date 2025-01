Dal lago d'Iseo decolla il primo "drone-dottore", consegnerà farmaci ai pazienti più isolati

Sul Lago di Iseo arriva il "drone-dottore" per il trasporto di medicinali in zone isolate. Il primo test è stato effettuato simulando il trasferimento di campioni di laboratorio dal punto prelievi di Monte Isola al Laboratorio Analisi di Iseo. Il drone può trasportare fino a cinque chili di materiale sanitario ed è in grado di volare a una velocità di 100 chilometri orari.