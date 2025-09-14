Dai grandi del mondo ai fedeli: gli auguri a Papa Leone per il compleanno

Papa Prevost compie oggi 70 anni e per lui arriva una valanga di auguri, dai grandi del mondo ai più semplici fedeli. E' il suo primo compleanno da vescovo di Roma. Per il pontefice statunitense con il cuore peruviano sarà una giornata come tante: dopo l'Angelus con i fedeli un momento di festa con i collaboratori e gli amici di sempre, quei frati agostiniani che considera la sua famiglia.