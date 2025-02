Crolla ponte in costruzione in Corea del Sud, morti e feriti

Almeno tre persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite a sud di Seul in seguito al crollo di un ponte in un cantiere autostradale: lo ha reso noto in un comunicato l'Agenzia nazionale dei Vigili del Fuoco. Le squadre di soccorso sono impegnate in queste ore nelle ricerche di eventuali dispersi, ha aggiunto un funzionario del ministero dell'Interno. L'incidente è avvenuto intorno alle 9:50 ora locale ad Anseong, a circa 65 chilometri a sud della capitale sudcoreana.