Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mastergame
ECCO LA DATA

Crimson Desert combatte nel 2026

Il gioco di Pearl Abyss sarà disponibile dal prossimo anno.

25 Set 2025 - 09:08
01:46 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri