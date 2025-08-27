Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
ALLE PORTE DI SEOUL

Corea del Sud, proseguono le esercitazioni militari congiunte con gli Usa

Le forze armate di Seul e quelle di Washington hanno effettuato manovre militari nei pressi di un fiume a Yeoju, a sud-est della capitale sudcoreana

27 Ago 2025 - 13:53
02:06 

Prosegue l'esercitazione militare congiunta annuale tra Corea del Sud e Stati Uniti denominata "Freedom Shield", iniziata il 18 agosto. Le forze armate di Seul e quelle di Washington hanno effettuato manovre militari nei pressi di un fiume a Yeoju, a sud-est della capitale sudcoreana. Hanno preso parte all'esercitazione truppe della 7ª Brigata del Genio dell'esercito sudcoreano e della 2ª Divisione di Fanteria statunitense, nonché truppe dell'11º Battaglione del Genio della Divisione Combinata Corea del Sud-Stati Uniti. L'obiettivo di questa esercitazione era migliorare la capacità e l'interoperabilità delle operazioni anfibie congiunte. Il "Freedom Shield" terminerà il 28 agosto.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri