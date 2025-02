Corea del Sud, il presidente Yoon arriva alla Corte Costituzionale di Seul

Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, è arrivato alla Corte Costituzionale di Seul per un'altra sessione dell'udienza del processo di impeachment dopo la sua imposizione della legge marziale, il 3 dicembre. I giudici intendono chiamare a testimoniare i membri chiave del gabinetto di Yoon, tra cui Lee Sang-min, ex ministro degli Interni e Shin Won-Shik, capo dell'Ufficio per la sicurezza nazionale.