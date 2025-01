Corea del Sud, arrestato il presidente Yoon

Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è stato arrestato. Lo ha riferito l'agenzia dell'anticorruzione (Cio) di Seul, facendo così dell'ex procuratore capo nazionale il primo presidente in carica, sia pure sospeso dalle sue funzioni a causa della procedura di impeachment in corso, nella storia della Corea del Sud a finire in manette. Nonostante abbia accettato di sottoporsi agli interrogatori, Yoon si è poi rifiutato di testimoniare di fronte all'agenzia dell'anticorruzione.