Consiglio Europeo straordinario per difesa comune, dazi e migranti

Tornano a riunirsi i leader dell'Ue a Bruxelles. Un Consiglio Europeo straordinario, voluto dal presidente Antonio Costa, che non deve raggiungere conclusioni specifiche, ma favorire il dialogo sulle sfide più imminenti. Anche se non all’ordine del giorno, la sempre più probabile guerra commerciale con gli Stati Uniti è il principale timore che attraversa i lavori. Al summit, il primo dall’insediamento di Donald Trump, si cerca compattezza per cercare di rispondere in modo univoco alla strategia di Washington. Ruolo cruciale per Giorgia Meloni, la sola in grado di vantare un rapporto privilegiato col nuovo inquilino della Casa Bianca, ma interessata a non creare strappi violenti con l'Unione europea.