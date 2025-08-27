Logo Tgcom24
IL RISARCIMENTO

Condannata la cognata di Impagnatiello: "Comprò l'auto del killer"

Una vendita, secondo i magistrati, fatta con il preciso obiettivo di non corrispondere indennizzi ai parenti"

di Alessandra Rolla
27 Ago 2025 - 19:10
Lucido, glaciale e calcolatore. Alessandro Impagnatiello ha persino cercato di apparire nullatenente per evitare di pagare il risarcimento ai famigliari di Giulia Tramontano, assassinata dall'ex barman con 37 coltellate a Senago alle porte di Milano il 27 maggio 2023, quando era incinta di 7 mesi del loro bambino. Il 32enne ha tentato di sbarazzarsi dell'auto su cui aveva trasportato il corpo della compagna per risultare privo di patrimonio. Due mesi dopo il delitto, dal carcere, con una procura speciale ha incaricato il fratello Omar, di gestire i conti. La macchina è stata, quindi, intestata alla moglie del fratello, Laura Ciuladaite, di origini lituane. Una vendita, secondo i magistrati, fatta con il preciso obiettivo di non corrispondere indennizzi ai parenti. Per questo il Tribunale civile di Milano ha condannato la cognata del killer a risarcire la famiglia di Giulia Tramontano.

