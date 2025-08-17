Logo Tgcom24
E-Planet

Città spugna: spazi urbani resilienti

Un sistema di riciclo e una buona metafora di resilienza: un nuovo modello di città in cui l'acqua abbia un nuovo ruolo e lavori con noi.

17 Ago 2025 - 15:21
03:56 

