Cinema, rimessa a nuovo l'Aston Martin di James Bond

Compagna fedelissima, sempre al fianco di James Bond. Di tutti gli amori di 007, quello per la sua Aston Martin DB5 è il più duraturo, dai tempi di "Goldfinger" nel 1964. Alleata indistruttibile - o quasi - fino all'ultimo capitolo della saga con Daniel Craig, "No time to die" del 2021. Le hanno dedicato francobolli e aste milionarie. Per tutti gli appassionati la DB5 è un culto. Così, quando questo signore, residente in un paesino del Galles, ha portato dal meccanico un rarissimo modello dell'Aston Martin di James Bond, la storia ha fatto il giro dell'Inghilterra...e del mondo. Dopo quattro decenni abbandonata in un garage, l'auto era in condizioni disperate. Ci sono voluti anni per riportarla alle condizioni originali.