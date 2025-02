Cina, turisti si fermano a filmare una valanga… e vengono travolti

In un primo momento la scena per questo gruppo di turisti sembrava affascinante: mentre erano impegnati in un’escursione nel Parco Nazionale Meili Snow Mountain nello Yunnan (Cina) hanno visto in lontananza una valanga formarsi e scendere verso valle. Sono bastati pochi istanti perché la situazione cambiasse: la corsa della grande massa di neve infatti non si è fermata ma ha proseguito il suo cammino nella loro direzione fino (fortunatamente senza la forza iniziale) a travolgerli.