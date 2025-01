Cina, getta un petardo in un tombino e provoca un'esplosione di metano

Un ragazzino nella contea di Zizhong, nella provincia del Sichuan, nella Cina sud-occidentale, ha per gioco lanciato un petardo dentro un tombino. Quello che non poteva immaginarsi era di provocare così un’esplosione di metano. Nella detonazione sono rimasti danneggiati alcuni veicoli, mentre non ci sarebbero feriti. L’accaduto è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza poste nella zona: il video è diventato virale in Cina, raccogliendo decine di migliaia di visualizzazioni.