Chiuso per incendio l'aeroporto di Heathrow, le immagini aeree dello scalo londinese

Le immagini mostrano l'aeroporto londinese di Heathrow, chiuso dopo che un incendio nelle vicinanze ha interrotto l'alimentazione elettrica. Lo scalo non sarà operativo almeno fino alla mezzanotte. Cancellati oltre 1.300 voli, molti in arrivo sono stati dirottati su Gatwick. Migliaia di abitazioni nei dintorni dell'aeroporto sono rimaste senza elettricità. Ancora da stabilire le cause del rogo, in corso le indagini.