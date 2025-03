Cerignola, rubano un Suv in pieno giorno sotto gli occhi dei passanti

Scene da film a Cerignola, nel Foggiano, dove quattro uomini incappucciati hanno rubato in pieno giorno un suv Mercedes parcheggiato in una via del centro. Ci sono voluti circa due minuti per agire sulla centralina dell'auto, metterla in moto e fuggire con il veicolo nell'indifferenza dei passanti che assistono alla scena. Il furto è documentato da un video, che è diventato rapidamente virale.